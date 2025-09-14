Das Spitzenspiel der Verbandsliga kann kommen. Am nächsten Samstag treffen die ungeschlagenen TuS Mechtersheim und Alemannia Waldalgesheim aufeinander. Die Form des SVA stimmt.

Das nennt man wohl das perfekte Wochenende. Am Freitag feierte Elvir Melunovic Geburtstag, am Samstag heiratete seine Tochter, und am Sonntag holte der Trainer mit dem SV Alemannia Waldalgesheim in der Fußball-Verbandsliga den nächsten Dreier. Die Grün-Weißen bezwangen den TuS Steinbach mit 2:0 (0:0).

Die Fans der Gastgeber wurden jedoch auf die Folter gespannt. „Die erste Hälfte hat mir nicht gefallen. Wir waren viel zu passiv, überhaupt nicht aggressiv, auch hatten wir zu große Abstände zu unseren Gegenspielern. Die Steinbacher hatten viel mehr Ballbesitz“, berichtete Melunovic. Das sollte sich in Hälfte zwei ändern. „Ich habe in der Pause deutlich unsere Missstände angesprochen und gesagt, was ich nun erwarte. Und das hat die Mannschaft umgesetzt. Das war eine deutliche Steigerung, durch die wir auch verdient gewonnen haben“, analysierte der Coach.

Jean Houngbedji gelingt Traumtor

Zudem fielen zwei blitzsaubere Treffer. In der 64. Minute zirkelte Nils Gräff einen Freistoß scharf vor den Kasten der Steinbacher. Mahdi Mehnatgir berührte den Ball vor dem Torwart leicht und gab ihm die entscheidende Richtungsänderung. Das 2:0 (82.) markierte Jean Houngbedji mit einem satten Schuss in den Winkel. „Ein Traumtor unseres Zugangs, super gemacht“, lobte Melunovic. Houngbedji gelingt es nach seinen Einwechslungen stets, Betrieb zu machen, das Tor belohnte nun die Bemühungen. „Stimmt, auch dieses Mal hat er in der Viertelstunde, die er auf dem Feld war, Wirbel gemacht. Er hat lange nicht gespielt, aber ich sehe Potenzial in ihm“, sagte der Coach.

Melunovic hatte nach vier identischen Startformationen dieses Mal tauschen müssen. Josh Iten signalisierte beim Aufwärmen, dass es nicht gehen würde. Für ihn übernahm in der Innenverteidigung Manel Goncalves.

SVA Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Goncalves, Shamshon (34. Ludwig) – Atanley – Grünewald (58. Kurtagic), Gräff (90. Kreling) – Pira (74. Houngbedji), Mehnatgir (87. Gürel).

So geht’s weiter: am Samstag, 16 Uhr, bei TuS Mechtersheim.