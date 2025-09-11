Als Joker Nadiem Amiri der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland den entscheidenden Impuls gab, war auch die Freude beim TuS Mechtersheim groß. Amiris Bruder Nauwid ist schließlich Cheftrainer des Verbandsligisten, der am Sonntag um 15 Uhr seine Visitenkarte im Spitzenspiel bei der SG Hüffelsheim abgibt.

Es ist das Duell eines bärenstarken Aufsteigers, der absolut im Plus liegt, gegen den ungeschlagenen Tabellenführer. „Die Mechtersheimer wollen unbedingt in die Oberliga zurück. Von Platz zwei an abwärts ist am Ende der Saison alles eine Enttäuschung“, weiß André Weingärtner, der Trainer der Hüffelsheimer, um die Ambitionen des Gastes. Die sind auch am Kader abzulesen, der glänzend bestückt ist, allen voran mit Andrew Wooten, der bereits in der Bundesliga gespielt und getroffen hat, vor allem aber in Liga zwei mit 52 Toren in 169 Spielen eine Duftmarke hinterlassen hat. Sieben Tore in sechs Verbandsliga-Auftritten zeigen seine aktuell gute Form. Nicht zu vergessen: Ex-Eintrachtler Berkan Celebi wirbelt auch für die Vorderpfälzer, die zuletzt mit einem 8:1 gegen den TuS Hohenecken aufhorchen ließen.

„Dieses Spiel ist ein sehr guter Test für uns. Ein Test zu sehen, wie weit wir schon sind.“

André Weingärtner

„Das ist ein Top-Gegner, aber wir machen uns nicht kleiner, als wir sind“, sagt Weingärtner und ergänzt: „Auch wir haben unsere Qualitäten, und wenn wir die auf den Platz bekommen, dann wird es sehr schwer für den TuS Mechtersheim, seine Startserie auszubauen.“ Selbstbewusste Worte des Hüffelsheimer Trainers, dem ein Ansatz wichtiger erscheint: „Dieses Spiel ist ein sehr guter Test für uns. Ein Test zu sehen, wie weit wir schon sind und wo wir im Vergleich mit Teams aus der oberen Tabellenhälfte stehen, in diesem Fall sogar im Vergleich mit dem Spitzenreiter.“

Den Hüffelsheimern ist bewusst, dass die zuletzt gezeigten Leistungen kaum ausreichen werden, um den Mechtersheimern die Stirn zu bieten. „Wenn wir defensiv so auftreten wie zuletzt, wird das nicht funktionieren. Da müssen wir uns deutlich steigern“, sagt Weingärtner. Bitter deshalb, dass in Elias Ludwig ein Stabilitätsfaktor der ersten Spiele wegen muskulärer Probleme ausfällt. Auch die drei weiteren Ausfälle denken defensiv: Nico Najda (Schambeinentzündung), Manuel Hohmann (Fußverletzung) und Tom Baier (Sportverbot nach Erkrankung). Der Ball liegt damit vor allem bei Kapitän Lars Hermann und bei Niclas Mörbel, die im Abwehrzentrum den Laden zusammenhalten müssen. „Nicht nur, gutes Verteidigen beginnt ganz vorne und hört hinten auf“, betont Weingärtner.

Hoffnung auf große Kulisse

Vielleicht überrascht er ja auch wieder. „Wir haben einige Spieler getestet und wissen, dass wir uns auf alle verlassen können“, lobt Weingärtner die Breite des Kaders und nennt Thierno Keita als Beispiel.

Es ist also angerichtet in Hüffelsheim. „Das ist ein Spiel, auf das wir uns extrem freuen, auf das wir als ganzer Verein heiß sind“, sagt der SGH-Coach und fügt an: „Ich hoffe, dass auch viele Zuschauer, die am Sonntag Lust auf Fußball haben, kommen, um sich dieses besondere Spiel anzuschauen.“