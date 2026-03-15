Winterbacher unterliegen Gast beantwortet SVW-Führungen postwendend Olaf Paare 15.03.2026, 19:55 Uhr

i Torschütze des SV Winterbach: Sebastian Fett. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die Rückkehr auf den Naturrasen am Felsen war nicht von Erfolg gekrönt: Der SV Winterbach kassierte eine vermeidbare Heimniederlage.

Viel hat nicht gefehlt, und der SV Winterbach hätte gegen den SV Kirchheimbolanden einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga eingesammelt. „In einem nicht so guten Spiel haben wir leider einen Fehler mehr gemacht, und das wird auf dem Niveau direkt bestraft“, fasste Torben Scherer, der Trainer der Winterbacher, die 2:3 (2:2)-Niederlage zusammen.







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