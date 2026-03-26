Erstmals in diesem Jahr spielt die SG Meisenheim auf dem Naturrasen in Desloch. Und gleich steht eine heiße Partie an. Der Vierte empfängt zum Verfolgerduell den Fünften aus Rodenbach.
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Die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Landesliga gastiert am Samstag um 16.30 Uhr bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Fünf Siege in Folge hat der SV Rodenbach gelandet und im Jahr 2026 sämtliche Partien gewonnen.„Der Werdegang der Rodenbacher ist sehr gut mit unserem zu vergleichen“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr und ergänzt: „Dank einer Serie haben sie sich aus dem Mittelfeld in die Spitzengruppe vorgearbeitet.