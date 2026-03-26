SGM erwartet SV Rodenbach Fürs Verfolgerduell geht es zurück nach Desloch Olaf Paare 26.03.2026, 10:44 Uhr

i Auf dem Sprung: Der Meisenheimer Mika Maurer (rechts) feierte am Mittwoch seinen 22. Geburtstag und will gegen den SV Rodenbach seine starke Form unter Beweis stellen. Klaus Castor

Erstmals in diesem Jahr spielt die SG Meisenheim auf dem Naturrasen in Desloch. Und gleich steht eine heiße Partie an. Der Vierte empfängt zum Verfolgerduell den Fünften aus Rodenbach.

Die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Landesliga gastiert am Samstag um 16.30 Uhr bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Fünf Siege in Folge hat der SV Rodenbach gelandet und im Jahr 2026 sämtliche Partien gewonnen.„Der Werdegang der Rodenbacher ist sehr gut mit unserem zu vergleichen“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr und ergänzt: „Dank einer Serie haben sie sich aus dem Mittelfeld in die Spitzengruppe vorgearbeitet.







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