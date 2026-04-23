SVA beim TuS Hohenecken
Für Melunovic geht es in jedem Spiel um etwas
Zurück im Spieltagsaufgebot des SVA Waldalgesheim: Manel Goncalves.
Zurück im Spieltagsaufgebot des SVA Waldalgesheim: Manel Goncalves.
Klaus Castor

Am Freitagabend sind die Verbandsliga-Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim beim TuS Hohenecken zu Gast. Trainer Elvir Melunovic freut sich auf die Tour zu seinem Ex-Verein.

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Für den SV Alemannia Waldalgesheim geht es in den ausstehenden fünf Spielen der Fußball-Verbandsliga um nichts mehr – ein Satz, den Elvir Melunovic, der Trainer der Alemannen, nicht hören möchte und schon gar nicht stehen lässt. „Wer den Trainer Melunovic kennt, der weiß, dass es in jedem Spiel und in jeder Saisonlage um etwas geht“, erklärt der Coach, der ergänzt: „Wir wissen, dass die ersten drei Plätze vergeben sind, aber wir wollen unbedingt ...

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