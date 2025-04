Der TuS Hackenheim steht direkt über dem Strich in der Fußball-Landesliga. Das ist kein gutes Ruhekissen. Es müssen Punkte her für den Klassenverbleib.

Der TuS Hackenheim hat die Osterpause genutzt, um Kräfte für den Saisonendspurt in der Fußball-Landesliga zu sammeln. Fünf Partien gegen Konkurrenten im Abstiegskampf und das Bonusspiel gegen den TuS Hohenecken stehen noch an. „Wir brauchen noch ein paar Punkte, das ist uns bewusst“, sagt Niklas Schneider, der Co-Trainer der Hackenheimer. Die erste gute Punktemöglichkeit ergibt sich bereits am Sonntag um 16.15 Uhr beim FV Ramstein.

Die Westpfälzer sind neben der SG Kirn/Kirn-Sulzbach abgeschlagen, planen bereits für die Bezirksliga. Allerdings sind seit der Winterpause einige zuvor verletzte Spieler wieder zurück. Ein Spaziergang wird das mit Sicherheit nicht für die Hackenheimer. Die haben einen Vorteil, sie treten auswärts an. Das liegt ihnen in dieser Saison. „Wir haben zu Hause den Anspruch an uns selbst, aktiv zu sein, das Spiel zu machen. Und das ist uns in dieser Saison nicht so wie gewünscht geglückt. Auswärts ist der Ansatz ein abwartender, das macht es einfacher“, analysiert Schneider, der auch für Sonntag einen klaren Plan hat, an dem er seit Wochenbeginn intensiv mit seinem Team arbeitet.

„Ich glaube aber trotzdem, dass uns die Pause gutgetan hat. Die Jungs sind gut drauf.“

Niklas Schneider

Erneut müssen die Hackenheimer zahlreiche Stammspieler ersetzen. Deniz Dasli, auf dem Feld einer der stabilsten Akteure, fehlt einmal mehr aus privaten Gründen. Zudem ist die Saison aus gesundheitlichen Gründen für Lukas Röder und Jannik Erbach beendet. Erbach hatte sich im zurückliegenden Spiel gegen die SG Rieschweiler schwer am Knie verletzt. Die MRT-Untersuchung hat ergeben, dass das vordere und das mittlere Außenband abgerissen sind. Bitter, da er als Abwehrchef eine wichtige Rolle bei den Hackenheimern einnimmt. Da trifft es sich gut, dass Michael Gilles zurück an Bord ist. In der Offensive muss auch Schneider selbst weiter passen. „Leider tritt keine Besserung ein“, sagt der Angreifer über seinen Muskelfaserriss in der Wade. Er fügt an: „Ich glaube aber trotzdem, dass uns die Pause gutgetan hat. Die Jungs sind gut drauf.“