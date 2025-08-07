Wohin führt der Weg der SG Eintracht Bad Kreuznach in dieser Saison? Das erste Verbandsliga-Heimspiel soll nach der Pokalpleite eine erste Antwort auf diese Frage geben.

Die Pfingstwiese füllt sich. Immer mehr Fahrgeschäfte und Buden positionieren sich für den in einer Woche stattfindenden Jahrmarkt. Ein paar freie Parkplätze werden aber noch bleiben für die Besucher des Fußball-Verbandsliga-Spiels. Um 15 Uhr empfängt die SG Eintracht Bad Kreuznach am Sonntag Aufsteiger TuS Hohenecken im Nahe-Stadion.

„Im Pokalspiel am Mittwoch stand ein Spieler in der Startformation, der auch im ersten Saisonspiel vor einem Jahr von Beginn an gespielt hat. Das war mein Co-Trainer Deniz Darcan“, erklärt Eintracht-Trainer Thorsten Effgen und fügt an: „Diese Tatsache zeigt, wie groß unser Umbruch wirklich ist, es ist ein XXL-Umbruch. Ich möchte diesen Neuanfang allerdings auch, habe richtig Lust auf ihn.“ Effgen suchte nach der 0:4-Niederlage gegen den SC Idar-Oberstein nach Gründen. „Ein Trainer hinterfragt sich angesichts des riesigen Qualitätsunterschieds in so einem Spiel. Deshalb habe ich Ursachenforschung betrieben und mir viele Facetten angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, wie wir uns verändert haben“, sagt der Coach und ergänzt: „Die Niederlage hat uns gezeigt, wo wir uns verbessern und den Hebel ansetzen müssen.“

Auch der TuS Hohenecken hat einen Pokal-Dämpfer erlitten

Effgen hat den personellen Umbruch auch mit taktischen Veränderungen garniert. Gegen die Idarer agierte die Eintracht mit einer Dreierkette. Ein System, das der Coach häufiger einsetzen möchte. „Das spielen andere auch, allerdings hat die Dreierkette ihre Vor- und Nachteile“, sagt Effgen und fügt an: „Aber es ist unser Ziel, variabler zu agieren. Der Weg dahin wird nur über kleine Schritte funktionieren. Vielleicht wird er Monate dauern.“

Dass auf dem Weg Erfolgserlebnisse wichtig sind, weiß Effgen. Auf das 2:2 in Mainz-Bretzenheim zum Verbandsliga-Auftakt soll ein Heimsieg folgen. Doch der Aufsteiger ist stark gestartet, auch wenn es im Pokal in Wolfstein einen 2:6-Dämpfer setzte. Beide Teams müssen also am Sonntag Pokalniederlagen mit vier Toren Differenz auf dem grünen Rasen des Nahe-Stadions verarbeiten.