Die neue Landesliga-Saison kommt nun auch auf Schmittweilers Höhen an: Die FCS-Fußballer empfangen am Samstag um 16 Uhr zum ersten Heimspiel der Saison den SV Hinterweidenthal.

„Auch wenn wir das erste Spiel in Winterbach gewonnen haben, ändert sich an unserer Ausgangsposition nichts. Es geht in jedem Spiel um einen Dreier, und wenn es ein Punkt wird, ist es auch gut“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar und fügt an: „Es wird in dieser Saison nie eine Selbstverständlichkeit sein, dass eine Mannschaft wie Hinterweidenthal zu uns kommt und es heißt, wir hauen die jetzt weg.“

Noch kehrt kein Urlauber zurück

Hinzu kommt, dass die personelle Situation angespannt bleibt. Von den Urlaubern kehrt noch keiner zurück, auch Kapitän Christian Rech muss noch seine Knieschiene tragen und ein paar Wochen pausieren. Nun hat es auch noch Sturmalternative Philipp Fritz erwischt, bei dem eine Außenbandverletzung diagnostiziert wurde. Somit ist es gut möglich, dass die Schmittweilerer unverändert antreten. Das würde auch bedeuten, dass erneut die Fünferkette zum Einsatz kommt. „Wir haben in der Vorbereitung vieles ausprobiert, aber eigentlich nie die Fünferkette. In Winterbach hat sie dann aber super funktioniert, und ich glaube, sie passt auch aktuell ganz gut“, sagt Yasar.

Angesichts des extrem gut mitspielenden Torwarts Christian Koch wurde die Kette fast zu einer Sechserreihe. Ob Koch am Samstag wieder ins zweite Glied zurückrückt, lässt Yasar derzeit noch offen. Er sagt: „Wir wissen, was wir an Jakob Hill haben. Er hatte großen Anteil an unserem Klassenverbleib. Aber er konnte berufsbedingt zuletzt nicht immer trainieren. Ich kläre im Gespräch mit den beiden und mit Jeff Renner, wie wir weiter vorgehen.“ Yasars Co-Trainer ist schließlich als mittleres Kettenteil auch auf dem Feld im engen Austausch mit dem Torwart und somit involviert in die Entscheidung.