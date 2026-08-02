Hackenheimer Auftaktsieg Fünf Treffer: Hulseys gutes Gefühl bestätigt sich Olaf Paare 02.08.2026, 18:52 Uhr

i Bärenstarkes Debüt: Noel Schywalski, Doppeltorschütze des TuS Hackenheim. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Noel Schywalski eilt der Ruf voraus, ein Unterschiedsspieler sein zu können. Bei seinem Landesliga-Debüt für den TuS Hackenheim wies er das direkt nach.

Das ist eine Hausnummer: Die Fußballer des TuS Hackenheim sind mit einem verdienten 5:2 (3:2)-Erfolg beim Verbandsliga-Absteiger TuS Steinbach in die neue Landesliga-Saison gestartet.„Wir freuen uns total über diesen Auftakt. Dabei hat mich gar nicht allein das Ergebnis überzeugt, sondern vor allem die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind.







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