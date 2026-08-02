Noel Schywalski eilt der Ruf voraus, ein Unterschiedsspieler sein zu können. Bei seinem Landesliga-Debüt für den TuS Hackenheim wies er das direkt nach.
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Das ist eine Hausnummer: Die Fußballer des TuS Hackenheim sind mit einem verdienten 5:2 (3:2)-Erfolg beim Verbandsliga-Absteiger TuS Steinbach in die neue Landesliga-Saison gestartet.„Wir freuen uns total über diesen Auftakt. Dabei hat mich gar nicht allein das Ergebnis überzeugt, sondern vor allem die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind.