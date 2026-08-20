Wenn fünf Startelfspieler wegbrechen, bereitet das jedem Landesligisten Probleme. Der Meisenheimer Trainer Jens Bohr strahlt dennoch Ruhe aus, entscheidet erst am Spieltag über seine Formation.
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Landesliga-Aufsteiger SV Nanzdietschweiler klappert zum Saisonstart die Nahe-Glan-Region ab. Gegen den TuS Hackenheim (0:2) und den FC Schmittweiler (4:1) haben die Fußballer aus der Westpfalz bereits gespielt, nun folgen die Auftritte gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und eine Woche später gegen die SG Weinsheim.