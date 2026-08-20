Puzzle bei der SG Meisenheim Fünf Startelfspieler brechen weg, Eckel vor Comeback Olaf Paare 20.08.2026, 11:52 Uhr

i Kollektives Verteidigen: Die Meisenheimer Benny Hill (von links), Filip Höft und Mika Maurer stören den Hackenheimer Hans Steyer am Abschluss. Edgar Daudistel

Wenn fünf Startelfspieler wegbrechen, bereitet das jedem Landesligisten Probleme. Der Meisenheimer Trainer Jens Bohr strahlt dennoch Ruhe aus, entscheidet erst am Spieltag über seine Formation.

Landesliga-Aufsteiger SV Nanzdietschweiler klappert zum Saisonstart die Nahe-Glan-Region ab. Gegen den TuS Hackenheim (0:2) und den FC Schmittweiler (4:1) haben die Fußballer aus der Westpfalz bereits gespielt, nun folgen die Auftritte gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und eine Woche später gegen die SG Weinsheim.







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