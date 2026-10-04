2:2 in der Nachspielzeit Fuchs rettet dem VfR Baumholder per Elfer einen Punkt Sascha Nicolay 04.10.2026, 19:05 Uhr

i Joshua Fuchs (Mitte) übernahm in der Nachspielzeit Verantwortung und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2 für seinen VfR Baumholder. Stefan Ding

Ein A-Jugendlicher war rasch nach seiner Einwechslung entscheidend daran beteiligt, dass sich der VfR Baumholder zu Hause gegen den FV Dudenhofen einen Punkt schnappte.

Der VfR Baumholder hat in der Fußball-Verbandsliga seine Durststrecke ohne Punktgewinn gestoppt und beim 2:2 (1:1) zu Hause gegen den FV Dudenhofen in buchstäblich letzter Minute einen Zähler gerettet.Tief in der Nachspielzeit lief der eingewechselte A-Junior Jason Körner eigentlich mit Ball aus dem Strafraum der Gäste heraus, doch ein Dudenhofener Abwehrspieler rannte ihn plump über den Haufen.







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