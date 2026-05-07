Hackenheimer Endspiel Frisches Blut für den Abstiegskampf? Olaf Paare 07.05.2026, 13:37 Uhr

i Auf die Routiniers wird es in Rieschweiler ankommen: Henrik Sperling (weißes Trikot) und Co. sollen den TuS Hackenheim zum Klassenverbleib führen. Stefan Ding

Mit einem Sieg im direkten Duell in Rieschweiler hätte der TuS Hackenheim das Abstiegsgespenst vertrieben. Doch die 90 Minuten werden sicher kein Selbstläufer.

Fußball kann so einfach sein: Vier Punkte trennen die SG Rieschweiler, die auf einem Abstiegsplatz der Landesliga steht, und den TuS Hackenheim. „Gewinnen wir, liegen sieben Punkte zwischen uns, das reicht bei dann noch zwei ausstehenden Spielen zum Klassenverbleib“, rechnet Tim Hulsey, der Hackenheimer Trainer, perfekt vor.







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