SGM kassiert spät das 2:2 Freistoß verändert vor Gätcke die Richtung Tina Paare 27.09.2026, 19:08 Uhr

i Kassiert in der Nachspielzeit unglücklich den 2:2-Ausgleich: Corin Gätcke. Michael Ottenbreit

Eine gute Hälfte war zu wenig für die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, die lange auf einen Dreier hoffen durfte. Am Ende hieß es gegen einen starken SC Hauenstein 2:2.

Zweimal geführt, beim zweiten Mal gar bis in die Nachspielzeit, den Sack aber nicht zugemacht: Vom Spielverlauf her war das 2:2 (2:1) der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied im Heimspiel gegen den SC Hauenstein etwas unglücklich. Doch SGM-Trainer Jens Bohr ist ein fairer Sportsmann, und als solcher konnte er mit dem Ergebnis leben.







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