Spannende Klasseneinteilung Fragezeichen hinter zukünftigen Kontrahenten der SGM Olaf Paare 07.06.2026, 11:44 Uhr

i Auf ein Neues: Trainer Jens Bohr und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied treten auch in der nächsten Saison in der Landesliga an. Doch wer werden die Gegner sein? Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die Klasseneinteilung stand bisher nach den Aufstiegsspielen fest. Das ist ab 2026 anders, weil der Abstieg neu geordnet wurde und es deshalb zu einer Unwucht in den bisherigen Klassen kommen kann. Die Landesliga ist dafür ein gutes Beispiel.

Die Landesliga-Zukunft der beiden Nachbarn SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und FC Schmittweiler-Callbach stand auf der Kippe. Doch die Meisenheimer verpassten den Aufstieg und die Schmittweilerer schafften über ein Entscheidungsspiel mit Elfmeterschießen den Klassenverbleib.







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