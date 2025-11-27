Flutlicht-Atmosphäre veredelt das Derby

Das Gastspiel des aufstrebenden Nachbarn bietet Eintracht Bad Kreuznach eine perfekte Bühne, um die Stadionveränderungen zu feiern. Doch auch sportlich soll es ein erfolgreicher Samstag für die SGE werden.
Lesezeit 3 Minuten
Die beiden am höchsten eingestuften Fußballteams des Kreises Bad Kreuznach treffen am Samstag um 17 Uhr aufeinander. Im Verbandsliga-Derby stehen sich die SG Eintracht Bad Kreuznach und die SG Hüffelsheim gegenüber. Doch auch die Halbzeitpause verdient dieses Mal Aufmerksamkeit.