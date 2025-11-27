SG Hüffelsheim bei der SGE Flutlicht-Atmosphäre veredelt das Derby Olaf Paare 27.11.2025, 14:41 Uhr

i In der Jugend für die SG Eintracht am Ball, bei den Männern seit einer Ewigkeit ein Hüffelsheimer: Johannes Balzer (rotes Trikot) weiß, welche Bedeutung das Derby für die Nahe-Region hat. Klaus Castor

Das Gastspiel des aufstrebenden Nachbarn bietet Eintracht Bad Kreuznach eine perfekte Bühne, um die Stadionveränderungen zu feiern. Doch auch sportlich soll es ein erfolgreicher Samstag für die SGE werden.

Die beiden am höchsten eingestuften Fußballteams des Kreises Bad Kreuznach treffen am Samstag um 17 Uhr aufeinander. Im Verbandsliga-Derby stehen sich die SG Eintracht Bad Kreuznach und die SG Hüffelsheim gegenüber. Doch auch die Halbzeitpause verdient dieses Mal Aufmerksamkeit.







Artikel teilen

Artikel teilen