Zweite Saison steht bevor Fluktuation ist beim SV Winterbach ein Fremdwort Olaf Paare 27.07.2026, 13:44 Uhr

i Saison zwei in der Landesliga geht der SV Winterbach mit folgendem Team an (hinten von links): Jonas Kunz, Leon Leister, Elias Pfenning, Emilio Becker, Luis Becker, Fabio Pawlowitz, Patrick Jungblut (Co-Trainer) sowie (Mitte von links) Michael Höft (Vorsitzender), Sascha Mecking (Betreuer), Tommy Warkus, Philipp Keim, Lucas Stork, Sebastian Fett, Niklas Wingenter, Torwarttrainer Michael Wurmehl, Trainer Torben Scherer sowie (vorne von links) Niklas Secker, Leon Zimmermann, Maximilian Stumm, Max Kretzschmar, Jonas Götz, Henry Schneberger, Philipp Stork und Maximilian Höft. Edgar Daudistel

Der Begriff Dorfverein ist dem SV Winterbach nicht peinlich. Im Gegenteil: Der Verein definiert sich über Zusammenhalt und Kameradschaft. In der zweiten Landesliga-Saison soll ein mutigeres Auftreten hinzukommen.

Jeder Fußballromantiker kennt die Regel: Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist schwerer als die erste. Normalerweise würde das auch für den SV Winterbach und seine zweite Spielzeit in der Landesliga gelten, doch bekanntlich steht eine Transfersaison an, in der selbst der Tabellenletzte eine Entscheidungsspiel-Chance auf den Klassenverbleib erhält.







Artikel teilen

Artikel teilen