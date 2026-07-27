Der Begriff Dorfverein ist dem SV Winterbach nicht peinlich. Im Gegenteil: Der Verein definiert sich über Zusammenhalt und Kameradschaft. In der zweiten Landesliga-Saison soll ein mutigeres Auftreten hinzukommen.
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Jeder Fußballromantiker kennt die Regel: Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist schwerer als die erste. Normalerweise würde das auch für den SV Winterbach und seine zweite Spielzeit in der Landesliga gelten, doch bekanntlich steht eine Transfersaison an, in der selbst der Tabellenletzte eine Entscheidungsspiel-Chance auf den Klassenverbleib erhält.