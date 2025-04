Die Entwicklung der Mannschaft ist das eine, der Kampf um den Klassenverbleib das andere. Hassia Bingen muss am Samstag in Knittelsheim beides hinbekommen.

Sieben Punkte trennen den TuS Knittelsheim und Hassia Bingen. Das ist deshalb so wichtig, weil die Vorderpfälzer den ersten sicheren Rang in der Fußball-Landesliga Ost belegen. Den Rückstand könnten die Binger, die Vorletzter sind, am Samstag um 17 Uhr also auf vier Punkte verkürzen. Im Umkehrschluss droht aber ein Rückstand von zehn kaum noch aufzuholenden Punkten.

„Um eine realistische Chance auf den fünftletzten Platz zu erhalten, sollten wir etwas mitbringen“, sagt Hassia-Trainer Patrick Joerg. Allerdings ist dazu auch eine Steigerung im Vergleich zum Derby gegen die Spvgg Ingelheim notwendig. Und nicht zu vergessen: Die Basics wie Laufbereitschaft und Zweikampfhärte werden gegen robuste Pfälzer, die derzeit keine gute Phase haben, notwendig sein. Ausgerechnet in dem Spiel droht Luca Müller, der der Abwehrkette zuletzt Stabilität verliehen hat, wegen einer Knieverletzung auszufallen. Felix Hadamitzky hat die Belastung im Training gesteigert und könnte eine Option sein.