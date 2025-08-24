Die SG Hüffelsheim stand vor dem nächsten Verbandsliga-Sieg, doch dann kippte das Spiel. Trainer André Weingärtner sprach in seiner Analyse von „Slapstick-Einlagen“ und einem „Lernwert“.

Dass die SG Hüffelsheim als Aufsteiger irgendwann mal ein Spiel in der Fußball-Verbandsliga verliert, war klar. Dass es ausgerechnet auf diese Weise passiert, kam unerwartet. Die Hüffelsheimer führten zur Pause mit 3:1 beim VfB Bodenheim, unterlagen aber am Ende mit 3:4.

„Natürlich könnte ich jetzt sagen, dass wir zu grün hinter den Ohren waren oder aus solchen Erfahrungen lernen müssen, aber eigentlich darf uns so etwas nicht passieren“, haderte André Weingärtner, der Trainer der Hüffelsheimer. Das Bittere für den Gast: Die SGH machte vieles richtig, stellte sich aber in den entscheidenden Situationen selbst ein Bein.

„Die Bälle sind eigentlich ein Himmelreich für eine Abwehrkette, aber drei sind viel zu einfach durchgerutscht.“

André Weingärtner

In der zweiten Hälfte zeigten die Hüffelsheimer das, was sie eigentlich stark macht. Die Offensivspieler liefen aggressiv an und zwangen die Bodenheimer zu langen Bällen. „Gefühlt 20 von diesen Bällen haben sie gespielt. Die sind eigentlich ein Himmelreich für eine Abwehrkette, aber drei sind viel zu einfach durchgerutscht, sodass sich die gegnerischen Stürmer nur noch bedanken mussten“, berichtete Weingärtner und fügte an: „Ich mache keinem Einzelnen einen Vorwurf. Zwischen einzelnen Spielern, aber auch zwischen einzelnen Mannschaftsteilen und dem Torwart hat es einfach an der Abstimmung gefehlt. Mit einer besseren Kommunikation innerhalb des Teams hätten wir locker zehn Punkte auf dem Konto haben können, statt nun nur sieben.“

Der Coach sprach bei einzelnen Gegentoren sogar von Slapstick-Einlagen, weil zwei Spieler die Möglichkeit hatten, zum Ball zu gehen, aber kein einziger zugriff. Da viele Akteure in der Hintermannschaft schon älter sind und auch schon einiges im Fußball gesehen haben, fällt auch das Thema Erfahrung weg. Eher könnte das Fehlen von Elias Ludwig, der angeschlagen war und deshalb geschont wurde, eine Rolle gespielt haben, mit ihm standen die Hüffelsheimer zuvor sehr sicher. „Das möchte ich nicht alleine gelten lassen. Für Elias kam Fabi Scheick ins Team, der eine sehr gute Trainingswoche hatte und seine Aufgabe auch gut gelöst hat“, sagte Weingärtner, der ergänzte: „Auch wenn das jetzt wehtut. Wir werden das Ganze am Montag auf dem Video anschauen und genau analysieren. Und dann passiert uns das nicht noch einmal. Dann hatte das Spiel wenigstens einen Lehrwert.“ Der Ex-Waldalgesheimer Pedro Agrela (57.), Calvin Faßnacht (64.) und Adrian Ziewers (83.) machten aus dem Bodenheimer 1:3 einen viel umjubelten Heimsieg.

Hahn und Lind sind die offensiven Triebfedern

Durch die enttäuschende zweite Hälfte fiel der starke erste Durchgang etwas unter den Hüffelsheimer Tisch. Schon nach fünf Minuten hatte Christian Hahn die Gäste in Führung gebracht. Tim Krafft war bei seinem Startelf-Debüt auf der rechten Seite durchgebrochen und hatte in die Mitte geflankt. Am langen Pfosten stand Hahn. „Das Tor machen wir, weil alle mitsprinten“, lobte Weingärtner. Hahn und Cedric Lind waren in der Offensive kaum zu stoppen. Auch Faßnachts 1:1 (11.) brachte die Hüffelsheimer nicht aus dem Tritt. Nach Linds Schuss ließ der Torwart den Ball nach vorne prallen. Tim Reidenbach staubte in Mittelstürmermanier ab (16.). Linds bärenstarken Schuss in den Winkel zum 3:1 (34.) hatte Hahn vorbereitet.

Bis zur Pause hatten die Gäste noch zwei starke Umschaltmomente, doch Mostafa El-Haiwan und Hahn trafen falsche Entscheidungen, die das mögliche 4:1 verhinderten. „Trotzdem deutete nichts darauf hin, dass das Spiel kippen könnte“, sagte Weingärtner, der bilanzierte: „Wir haben eine schwache Leistung des Schiedsrichters und Linienrichter gesehen, die nie auf Ballhöhe waren, und der Gegner war bodenständig. Der Grund für die Niederlage lag aber nur an uns selbst.“

SG Hüffelsheim: Becker – Mörbel, Hermann, Scheick – Krafft (84. Balzer), Hahn – Müller, Rosenbaum – Lind, El-Haiwan (62. Scherer) – Reidenbach (78. Frisch).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen den FK Pirmasens II.