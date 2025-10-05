Es geht doch: Nach sieben Spielen ohne Dreier siegte der FC Schmittweiler-Callbach wieder, gewann überraschend beim heimstarken SV Rodenbach.
Lesezeit 1 Minute
Manchmal lässt sich der Fußball nicht wirklich erklären. Dazu gehört, dass es Gegner gibt, die dir einfach liegen. Der Lieblingsgegner des Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach ist der SV Rodenbach. Schon in der Vorsaison siegte der FCS zweimal, nun beendete er mit einem 2:0 seine Negativserie in Rodenbach, obwohl der Landesliga-Dino zuvor alle Heimspiele gewonnen hatte.