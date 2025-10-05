Überzeugender 2:0-Erfolg FCS-Spieler überraschen mit Konter den eigenen Trainer 05.10.2025, 19:42 Uhr

i Freut sich über Konter und 2:0-Sieg: Murat Yasar, der Trainer des FC Schmittweiler-Callbach. Klaus Castor

Es geht doch: Nach sieben Spielen ohne Dreier siegte der FC Schmittweiler-Callbach wieder, gewann überraschend beim heimstarken SV Rodenbach.

Manchmal lässt sich der Fußball nicht wirklich erklären. Dazu gehört, dass es Gegner gibt, die dir einfach liegen. Der Lieblingsgegner des Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach ist der SV Rodenbach. Schon in der Vorsaison siegte der FCS zweimal, nun beendete er mit einem 2:0 seine Negativserie in Rodenbach, obwohl der Landesliga-Dino zuvor alle Heimspiele gewonnen hatte.







