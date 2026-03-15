Er wird dem FC Schmittweiler fehlen: Kapitän Christian Rech verlässt seinen langjährigen Klub und versucht sich im höherklassigen Fußball. Der Abwehrspieler schließt sich dem SC Idar-Oberstein an.
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Seit Wochen stand der Wechsel im Raum, nun ist er amtlich: Christian Rech wechselt vom Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach zum abstiegsgefährdeten Oberligisten SC Idar-Oberstein.„Wir freuen uns für Christian und drücken ihm die Daumen, dass er es in Idar schafft“, sagt Julian Kuhn, der Vorsitzende der Schmittweilerer.