Paul Haßingers besondere Tage FCS-Geschenk zum 18. Geburtstag sind drei Punkte 12.10.2025, 13:29 Uhr

i Das 1:0 für den FC Schmittweiler: Aurel Rech (rotes Trikot, Nummer 10) köpft einen Eckball ein. Jeffrey Renner (Mitte) ahnt schon, dass die Führung winkt. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Paul Haßinger stand beim 5:1 des FC Schmittweiler-Callbach gegen den SV Kirchheimbolanden im Mittelpunkt. Er überzeugte auf dem Spielfeld und bereitete die Führung vor, nachdem er einen Tag zuvor seinen 18. Geburtstag gefeiert hatte.

Der FC Schmittweiler-Callbach hat seinen guten Lauf zum nächsten Dreier genutzt. Mit 5:1 (1:0) bezwang der Fußball-Landesligist den SV Kirchheimbolanden und entfernt sich damit weiter von der Abstiegszone.„Das war eine erstklassige Bestätigung unserer guten Form.







