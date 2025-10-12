Paul Haßinger stand beim 5:1 des FC Schmittweiler-Callbach gegen den SV Kirchheimbolanden im Mittelpunkt. Er überzeugte auf dem Spielfeld und bereitete die Führung vor, nachdem er einen Tag zuvor seinen 18. Geburtstag gefeiert hatte.
Der FC Schmittweiler-Callbach hat seinen guten Lauf zum nächsten Dreier genutzt. Mit 5:1 (1:0) bezwang der Fußball-Landesligist den SV Kirchheimbolanden und entfernt sich damit weiter von der Abstiegszone.„Das war eine erstklassige Bestätigung unserer guten Form.