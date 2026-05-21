Mit 90 erfolgreichen Minuten wollen die Landesliga-Fußballer des FC Schmittweiler die Saison abschließen und eine Verlängerung mit Entscheidungsspielen gegen den Abstieg vermeiden.
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Das erste Endspiel ist erfolgreich abgeschlossen worden. Schon wartet das nächste im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga auf den FC Schmittweiler-Callbach. „Die Ausgangslage ist unverändert. Wir müssen erneut gewinnen“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar mit Blick auf das Spiel am Sonntag um 15 Uhr bei den SF Bundenthal.