Reise nach Bundenthal FC Schmittweiler will auch das zweite Endspiel gewinnen Olaf Paare 21.05.2026, 14:08 Uhr

i Tor für den FC Schmittweiler? Nein, das Schiedsrichtergespann gab in dieser Szene gegen die SG Rieschweiler keinen Treffer, obwohl der Ball hinter der Linie war. Am Ende egal, der FCS gewann 5:3 und will am Sonntag nachlegen. Klaus Castor

Mit 90 erfolgreichen Minuten wollen die Landesliga-Fußballer des FC Schmittweiler die Saison abschließen und eine Verlängerung mit Entscheidungsspielen gegen den Abstieg vermeiden.

Das erste Endspiel ist erfolgreich abgeschlossen worden. Schon wartet das nächste im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga auf den FC Schmittweiler-Callbach. „Die Ausgangslage ist unverändert. Wir müssen erneut gewinnen“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar mit Blick auf das Spiel am Sonntag um 15 Uhr bei den SF Bundenthal.







Artikel teilen

Artikel teilen