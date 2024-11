Schmittweiler. Mit dem Sammeln von Erfahrungen ist das im schnelllebigen Ergebnissport Fußball so eine Sache. „Viele aus unserem Umfeld sagen, in zwei Jahren ist die Mannschaft so weit, dass sie Spiele wie in Bundenthal nicht mehr verliert“, berichtet Murat Yasar, Trainer des jungen Landesliga-Teams des FC Schmittweiler-Callbach. Er ergänzt: „Für einen Trainer sind aber zwei Jahre eine lange Zeit, da würdest du gerne schneller Fortschritte sehen.“