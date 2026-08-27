Respekt vor SG Rieschweiler FC Schmittweiler spielt wieder mit etabliertem Sturm Olaf Paare 27.08.2026, 13:25 Uhr

i Da geht es lang: Patrik Maaß (weißes Shirt), der Trainer des FC Schmittweiler-Callbach, möchte, dass seine Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt. Michael Ottenbreit

Drei Niederlagen in Folge kassierte der FC Schmittweiler. Gelingt bei der SG Rieschweiler der Umschwung? Zwei Hoffnungsträger kehren auf jeden Fall in den Kader zurück.

Nach einem riesigen Aderlass in der Sommerpause hatten viele eine schwierige Saison für den Fußball-Landesligisten SG Rieschweiler befürchtet. Doch siehe da, das neu zusammengestellte Team verkauft sich gut, zwei Siege hat es bereits eingefahren. „Und damit haben die Rieschweilerer drei Punkte mehr als wir“, stellt Patrik Maaß, der Trainer des FC Schmittweiler-Callbach, nüchtern fest.







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