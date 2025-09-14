Der FC Schmittweiler-Callbach rutscht langsam, aber sicher in Gefilde ab, aus denen er sich eigentlich heraushalten wollte. Auch gegen den SV Hermersberg gab es eine Niederlage, dieses Mal sogar eine deutliche.

Erstmals in dieser Saison musste der Fußball-Landesligist FC Schmittweiler-Callbach eine Packung einstecken. Das 1:7 (1:2) gegen den SV Hermersberg war zugleich die erste Heimniederlage der Saison.

„Aus meiner Sicht war dieser Spielverlauf unnötig, weil wir gut ins Spiel gefunden haben“, sagte FCS-Trainer Murat Yasar und fügte an: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben den Hermersbergern aber sieben Gegentore geschenkt durch Fehler, die einfach nicht passieren dürfen und die es den Gästen leicht gemacht haben.“

Aurel Rech markierte das 1:0 der Schmittweilerer in der 16. Minute – eigentlich der perfekte Start. Doch nur fünf Minuten später gelang Johannes Mendel das 1:1. „Und von da an waren unsere guten Ansätze dahin. In der Folge waren wir total zittrig unterwegs“, analysierte der Coach und wiederholte: „In der Summe haben wir einfach viel zu viele Fehler gemacht.“

„Ich weiß ja um unsere Probleme. Einige fehlen, andere sind angeschlagen, andere wandeln aktuell am Limit.“

Murat Yasar

Lukas Bißbort (37.) brachte die Gäste noch vor dem Seitenwechsel in Führung. Cedric Gries (55., 58.), Philipp Ruf (62.), Bißbort (67.) und Norman Weis (89.) legten in Hälfte zwei nach. „Es lag aber nicht nur an der zweiten Hälfte, unsere Unsicherheiten haben schon in Hälfte eins begonnen“, sagte Yasar.

Der FCS-Trainer hatte wieder einmal umstellen müssen. So feierte in Romain Barraud ein weiterer Zugang aus einer tieferen Klasse seine Startelf-Premiere. Der eigentliche Offensivmann lief dabei als Linksverteidiger auf. „Ich weiß ja um unsere Probleme. Einige fehlen, andere sind angeschlagen, andere wandeln aktuell am Limit, bräuchten eine Pause und müssen spielen. Zu viele haben dieses Mal leider nicht ihre normale Leistung erreicht“, bilanzierte Yasar. Aurel Rech sah in der Schlussminute noch die Gelb-Rote Karte.

FC Schmittweiler-Callbach: Hill – Schmidt, Besler (62. Klein), Renner, Barraud (83. Klohr) – Petrov, J. Rech, Haßinger (75. Stauber), Naujoks – Köhler (75. Maurer), A. Rech.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15.15 Uhr, bei der TSG Trippstadt.