Gastspiel bei TSG Trippstadt FC Schmittweiler muss sich in allen Bereichen steigern 18.09.2025, 12:09 Uhr

i Einer der Youngster, die viel Spielzeit beim FC Schmittweiler-Callbach (schwarze Trikots) erhalten: Akif Besler. Klaus Castor

Der FC Schmittweiler liegt nach sieben Spieltagen in der Fußball-Landesliga im Soll. Doch die nächsten Punkte sollten mal wieder eingefahren werden. Warum nicht bei Aufsteiger TSG Trippstadt?

Bei Aufsteiger TSG Trippstadt betreten in dieser Saison einige Fußball-Haudegen Neuland. „Ich war noch nie dort, freue mich sehr“, sagt Murat Yasar, als Spieler und Trainer über viele Jahre ein Kind der Landesliga. Am Sonntag um 15.15 Uhr gastiert er mit dem FC Schmittweiler-Callbach bei den Trippstädtern.







