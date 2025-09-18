Der FC Schmittweiler liegt nach sieben Spieltagen in der Fußball-Landesliga im Soll. Doch die nächsten Punkte sollten mal wieder eingefahren werden. Warum nicht bei Aufsteiger TSG Trippstadt?
Lesezeit 1 Minute
Bei Aufsteiger TSG Trippstadt betreten in dieser Saison einige Fußball-Haudegen Neuland. „Ich war noch nie dort, freue mich sehr“, sagt Murat Yasar, als Spieler und Trainer über viele Jahre ein Kind der Landesliga. Am Sonntag um 15.15 Uhr gastiert er mit dem FC Schmittweiler-Callbach bei den Trippstädtern.