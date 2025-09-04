Die Heimspiele sind für den FC Schmittweiler-Callbach in der Landesliga extrem wichtig, vor allem dann, wenn es zuvor eine Auswärtsniederlage gab.

Murat Yasar, der Trainer des FC Schmittweiler-Callbach, hat sich und seinem Team zum Ziel gesetzt, aus jedem Spiel etwas mitzunehmen. Nach dem 3:5 beim TuS Hackenheim setzte er in der Defensive an. „Die Gegentore haben wir zu einfach bekommen. Insgesamt haben wir zu viele Fehler gemacht. Die müssen wir abstellen“, erklärt der Coach, verbunden mit der Hoffnung, dass mit mehr Galligkeit und Kompaktheit am Samstag um 17.30 Uhr gegen den TSC Zweibrücken Zählbares herausspringt. „Dafür wird es mal wieder Zeit“, erklärt der Coach.

Allerdings bereitet das Personal Sorgen. Fabian Boppels Knöchel ist dick, auch Paul Garlinski kann nicht helfen. Christian Rech ist ins Training eingestiegen, ein Einsatz kommt aber zu früh. Dafür rückt Jakob Hill nach beendetem Urlaub wieder ins Tor. „Wir werden nicht jammern. Wir haben zwölf gute Spieler“, sagt der Coach, der warnt: „Die Zweibrücker sind noch im Findungsprozess, aber sie waren immer eklig zu bespielen, und das wird erneut so sein.“