SC Hauenstein verliert FC Schmittweiler hilft VfR Baumholder vor dem Gipfel Sascha Nicolay 06.04.2026, 11:54 Uhr

i Trainer Christian Schübelin darf sich freuen. Sein VfR Baumholder bekam im Titelkampf Schützenhilfe vom FC Schmittweiler-Callbach. Stefan Ding

Schützenhilfe im Kampf um den Titel in der Fußball-Landesliga hat der VfR Baumholder vom FC Schmittweiler-Callbach erhalten. Murat Yasars Team bezwang den SC Hauenstein. Am Sonntag treffen Baumholder und Hauenstein im Spitzenspiel aufeinander.

Ohne selbst spielen zu müssen, erlebte der VfR Baumholder ein für ihn perfektes Fußball-Ostern. Die Konkurrenz patzte nämlich, und so sind die Baumholderer Tabellenführer der Fußball-Landesliga geblieben. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin hat weiter einen Punkt Vorsprung auf den SC Hauenstein und kann am Sonntag die Lücke im Gipfeltreffen gegen den Ex-Regionalligisten auf vier Punkte vergrößern.







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