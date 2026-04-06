Schützenhilfe im Kampf um den Titel in der Fußball-Landesliga hat der VfR Baumholder vom FC Schmittweiler-Callbach erhalten. Murat Yasars Team bezwang den SC Hauenstein. Am Sonntag treffen Baumholder und Hauenstein im Spitzenspiel aufeinander.
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Ohne selbst spielen zu müssen, erlebte der VfR Baumholder ein für ihn perfektes Fußball-Ostern. Die Konkurrenz patzte nämlich, und so sind die Baumholderer Tabellenführer der Fußball-Landesliga geblieben. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin hat weiter einen Punkt Vorsprung auf den SC Hauenstein und kann am Sonntag die Lücke im Gipfeltreffen gegen den Ex-Regionalligisten auf vier Punkte vergrößern.