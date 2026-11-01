Glückliches 1:1 dank Elfmeter FC Schmittweiler entwickelt keinerlei Torgefahr Olaf Paare 01.11.2026, 19:21 Uhr

i Der FC Schmittweiler (blaue Trikots) strauchelte gegen den SC Idar-Oberstein II, bei dem Bengt Nicolay (links) sein Debüt und Michael Hartmann (schwarzes Trikot) sein Comeback feierte. Klaus Castor

Viel war diskutiert worden, ob und mit welcher Mannschaft der SC Idar-Oberstein II beim FC Schmittweiler antritt. Am Ende holte das ungewöhnliche Team aus der Schmuckstadt einen verdienten Punkt – zur Enttäuschung der Gastgeber.

Das 1:1 (0:0) des FC Schmittweiler-Callbach gegen den SC Idar-Oberstein II ist ein ernüchterndes Ergebnis für den Fußball-Landesligisten vom Glan. „Das war schon enttäuschend. Wir haben zu keinem Zeitpunkt zu einem Spielfluss gefunden“, erklärte FCS-Trainer Patrik Maaß.







Artikel teilen

Artikel teilen