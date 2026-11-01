Viel war diskutiert worden, ob und mit welcher Mannschaft der SC Idar-Oberstein II beim FC Schmittweiler antritt. Am Ende holte das ungewöhnliche Team aus der Schmuckstadt einen verdienten Punkt – zur Enttäuschung der Gastgeber.
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Das 1:1 (0:0) des FC Schmittweiler-Callbach gegen den SC Idar-Oberstein II ist ein ernüchterndes Ergebnis für den Fußball-Landesligisten vom Glan. „Das war schon enttäuschend. Wir haben zu keinem Zeitpunkt zu einem Spielfluss gefunden“, erklärte FCS-Trainer Patrik Maaß.