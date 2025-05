Viel fehlt nicht mehr zum Klassenverbleib, doch der FC Schmittweiler-Callbach darf sich nicht zu sicher fühlen, muss am besten schon in Rieschweiler nachlegen.

Ausgerechnet die Spieler, die in dieser Saison große Schritte nach vorne gemacht haben beim Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach, werden von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen. Neuestes Beispiel: Milan Klein.

Der A-Jugendliche, der zuletzt zum Stammspieler aufgestiegen war und mit bärenstarken Vorstellungen in Hüffelsheim und gegen den SV Kirchheimbolanden einen großen Anteil an den Punktgewinnen hatte, liegt im Krankenhaus. „Milan ist in den beiden Spielen jeweils 14 Kilometer gelaufen und hat sich dabei eine Blase geholt, die sich entzündet hat. Daraus ist eine Blutvergiftung entstanden“, berichtet FCS-Trainer Murat Yasar und ergänzt: „Das ist sehr schade für den Jungen, der uns fehlen wird. Es war toll zu sehen, wie er sich im Training angeboten hat und in den Spielen die Gegner immer wieder angelaufen ist.“

„Wir müssen unseren Schwung und vor allem die Gier aus den vergangenen Spielen mitnehmen.“

Murat Yasar

Auf Kleins Qualitäten werden die Schmittweilerer am Sonntag um 15.30 Uhr verzichten müssen, wenn sie bei der SG Rieschweiler antreten. „Dann müssen es andere richten, die haben es zuletzt ja auch nicht schlecht gemacht“, sagt Yasar. In der Tat: Der Aufsteiger hat sich in eine gute Ausgangsposition im Abstiegskampf gebracht. „Wir müssen aber dranbleiben, dürfen nicht locker lassen“, betont der Trainer und fügt an: „Der Sieg über den SV Kirchheimbolanden war ein großer Schritt, ein Sieg in Rieschweiler wäre ein super Schritt.“

Einfach wird das nicht. Der kleine Kunstrasen, auf dem jeder Einwurf eine Flanke ist, dazu ein Gegner, der kampf- und spielstark ist und der zuletzt auch mehrfach Rückstände aufgeholt hat – all das macht die Partie speziell. „Das wird eklig und intensiv. Aber genau das kann der FC Schmittweiler“, sagt Yasar und ergänzt: „Wir müssen unseren Schwung und vor allem die Gier aus den vergangenen Spielen mitnehmen. Meine Jungs sind klar im Kopf, wissen, was sie können und wollen.“ Fehlen werden weiter Gerardo Luciano und Leon Frenger, der einen Trainingsversuch abbrechen musste und bis Saisonende ausfallen dürfte.