Nach 1:4 droht der Abstieg FC Schmittweiler bettelt um Rückstand und zittert Olaf Paare 24.05.2026, 19:14 Uhr

i Jeffrey Renner (rotes Trikot) und der FC Schmittweiler-Callbach haben den direkten Klassenverbleib verpasst und müssen nachsitzen. Klaus Castor

Bitter, bitter: Da steht der FC Schmittweiler so lange über dem Strich, rutscht am letzten Spieltag aber darunter und muss um den Klassenverbleib zittern. Die Abstiegsfrage wird nun in einem Entscheidungsspiel in Mehlingen beantwortet.

Das ist maximal schlecht gelaufen für den FC Schmittweiler-Callbach. Der Fußball-Landesligist unterlag bei den SF Bundenthal mit 1:4 (0:0). Zudem siegten die Konkurrenten aus Rieschweiler und Winterbach, sodass die Schmittweilerer auf den 13. Platz abrutschten, der zu einem Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib führt.







Artikel teilen

Artikel teilen