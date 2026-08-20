Top-Spiel beim SC Idar II Fast-Bezwinger des FK Pirmasens gastiert im Haag Sascha Nicolay 20.08.2026, 11:43 Uhr

i Lukas Stallbaum (links) wird beim SC Idar-Oberstein II auch am Samstag im Landesliga-Spitzenspiel gegen den TSC Zweibrücken als Kapitän vorangehen. Edgar Daudistel

Mit geballter Angriffswucht stellt sich am Samstag (17.15 Uhr) der TSC Zweibrücken im Haag zum Landesliga-Spitzenspiel vor. Spannend macht die Partie, dass der SC Idar-Oberstein II gut aufgestellt sein wird und Paroli bieten kann.

Am Samstag ist im Haag Spitzenspielzeit. Um 17.15 Uhr empfängt die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein den TSC Zweibrücken und damit eine der heißesten Aktien der Fußball-Landesliga. „Das ist definitiv eines der besten Teams der Klasse, für mich einer der Top-Favoriten“, ordnet Stephan Holländer, der Coach des SC, den Kontrahenten ein.







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