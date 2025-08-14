Teo Fakas kehrt überraschend zu Alemannia Waldalgesheim in die Verbandsliga zurück, nachdem er kürzlich zur Spvgg Ingelheim gewechselt war. Seine Rückkehr könnte dem Team neue Impulse geben. Am Sonntag trifft der SVA auf den SV Steinwenden.

Der schmale Kader des SV Alemannia Waldalgesheim hat eine überraschende Aufwertung erhalten. Teo Fakas, vor einigen Wochen zur Spvgg Ingelheim gewechselt, kehrt zurück zum Fußball-Verbandsligisten. „Er hat mich angerufen und mir gesagt, er habe einen Fehler gemacht“, erzählt SVA-Trainer Elvir Melunovic, der ergänzt: „Teo war immer sehr fleißig, hat sich auch stets super verhalten und ist in der Mannschaft sehr beliebt. Deshalb haben wir alles drangesetzt, den Rückwechsel zu ermöglichen.“ Mit zwei weiteren Spielern laufen noch Gespräche. Melunovic hofft so, den Kader aufzufüllen.

Mit zwei Siegen im Rücken empfangen die Waldalgesheimer am Sonntag um 15 Uhr den zweimal unterlegenen SV Steinwenden. „Die Tabelle hat noch keine Aussagekraft. Wir wissen dagegen noch gut, wie groß der Widerstand der Steinwendener in den zurückliegenden Spielen gegen uns war“, sagt der Coach und ergänzt: „Wir müssen auf unserem Weg aus den ersten beiden Saisonspielen bleiben.“