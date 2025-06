Mehrere Tausend Euro schüttet die Volksbank an die fairsten Vereine des Fußball-Kreises pro Jahr aus. Am Samstag in Feilbingert steht die Übergabe der Preise an.

Es ist gute Tradition geworden, dass die Siegerehrung des Fairplay-Wettbewerbs im Kreis Bad Kreuznach in ein Aufstiegsspiel eingebettet wird. So auch in diesem Jahr. Am Samstag um 15.30 Uhr werden in Feilbingert vor der Partie SG Nordpfalz gegen SV Winterbach II, in der ein Aufsteiger für die A-Klasse gesucht wird, die fairsten Fußballteams der Region ausgezeichnet.

Die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück sponsert den Wettbewerb bereits im elften Jahr und beschert den Vereinen über faires Verhalten beträchtliche Geld- und Sachpreise. Die werden übrigens nur ausgezahlt, wenn die Vereine auch an der Fairplay-Ehrung teilnehmen. „Wir erwarten die Anwesenheit der Vereine, um der Volksbank unseren Respekt und unserer Anerkennung zu zeigen“, erläutert Thomas Dubravsky, der Vorsitzende des Fußballkreises, die Teilnahmepflicht der Vereine. Deshalb darf in Feilbingert auch mit deutlich mehr Zuschauern gerechnet werden, als beim ersten Spiel der beiden in Winterbach. Auffällig: Einige Vereine werden gleich doppelt ausgezeichnet. So haben sich beide Teams der SG Soonwald und zwei Mannschaften der SG Weinsheim in den jeweiligen Wertungsgruppen vorne eingefunden. Definiert hat der Kreisvorstand fünf Kategorien plus die Frauen. Ausgezeichnet werden:

Wertungsgruppe 1 (Verbandsliga/Landesliga): 1. SG Hüffelsheim, 2. SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, 3. FC Schmittweiler-Callbach.

Wertungsgruppe 2 (Bezirksliga): 1. SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, 2. SV Winterbach, 3. TSG Planig.

Wertungsgruppe 3 (A-Klasse Bad Kreuznach): 1. TuS Hackenheim II, 2. SG Soonwald, 3. FC Bad Sobernheim.

Wertungsgruppe 4 (B-Klassen Bad Kreuznach 1 und 2): 1. TSV Hargesheim II, 2. SG Soonwald II, 3. SG Weinsheim II.

Wertungsgruppe 5 (C-Klassen Bad Kreuznach 1 und 2): 1. SG Weinsheim II, 2. Kreuznacher Kickers II und SV Medard II.

Sonderpreis Frauen: VfL Nußbaum.