1:3-Niederlage in Herxheim Fahriger VfR Baumholder zeigt ernüchternde Leistung Sascha Nicolay 25.10.2026, 11:31 Uhr

i Fineas Allnoch (am Ball) setzt sich energisch durch, doch sein gleich folgender Abschluss bringt nichts ein, und sein VfR Baumholder verliert in Herxheim 1:3. Stefan Ding

Dennis Kaucher war zum ersten Mal so richtig enttäuscht von seiner Mannschaft. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass der VfR Baumholder bei Viktoria Herxheim in Führung ging und zwei Chancen zum 2:0 hatte.

Der zarte Aufwärtstrend hat ein rasches Ende gefunden. Nach vier Punkten aus den vergangenen beiden Partien musste der VfR Baumholder in seinem Auswärtsspiel der Fußball-Verbandsliga beim SV Viktoria Herxheim, der als Tabellenletzter in die Partie gegangen war, eine 1:3 (1:0)-Niederlage akzeptieren.







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