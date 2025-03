Zu einer ungewohnten Zeit müssen die Verbandsliga-Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim am Sonntag beim FK Pirmasens II antreten. Um 13 Uhr ist Anpfiff.

„Kein Problem. In England wird auch um 13 Uhr gespielt, und jeder träumt davon, in England zu spielen. Dann können sie es jetzt testen“, sagt Elvir Melunovic mit einem Lachen. Für sein Team gilt es nach zwei Unentschieden, wieder in eine Siegesphase zu kommen. Doch in Pirmasens wird das nicht einfach. „Das ist ein junges, wildes Team, das jeden ärgern kann und zuletzt genauso gepunktet hat wie wir“, warnt Melunovic vor dem Kontrahenten. Mit Blick auf sein Team sagt er: „In Gau-Odernheim haben ein paar Minuten gefehlt. Ich hoffe, dass meine Jungs gelernt haben, dass sie 90 Minuten hellwach sein müssen, wenn wir siegen wollen.“ Abwehrchef Daniel Braun droht auszufallen. „Plan A ist Brauni, Plan B und C sind Spekulation. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass wir unseren Plan ändern müssen“, sagt Melunovic.