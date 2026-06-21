Spannende Klasseneinteilung Fährt der SC Idar II womöglich zur TSG Pfeddersheim? Sascha Nicolay 21.06.2026, 14:44 Uhr

i Spielen der SV Winterbach und der TuS Hackenheim in der kommenden Runde eher gegen rheinhessische Mannschaften statt gegen Klubs aus der Westpfalz? Ein Vorschlag, die Landesligen in diese Richtung neu aufzustellen, liegt vor. Klaus Castor

Bei der Neueinteilung der Landes- und Bezirksliga sind einige Hürden zu überwinden. Dafür gibt es sogar einen Vorschlag, die Landesligen geografisch anders aufzustellen. Die Bezirksliga Nahe sucht derweil zwei Vereine.

Die Köpfe werden zweifellos rauchen, wenn sich die Vertreter des Spielausschusses des Südwestdeutschen Fußballverbands ab Montagnachmittag damit befassen, wie sich die beiden Landesligen und die vier Bezirksligen des Verbands zusammensetzen. Bei beiden Spielklassen ist die Nahe-Region mit ihren Fußballkreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach betroffen.







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