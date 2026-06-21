Bei der Neueinteilung der Landes- und Bezirksliga sind einige Hürden zu überwinden. Dafür gibt es sogar einen Vorschlag, die Landesligen geografisch anders aufzustellen. Die Bezirksliga Nahe sucht derweil zwei Vereine.
Lesezeit 2 Minuten
Die Köpfe werden zweifellos rauchen, wenn sich die Vertreter des Spielausschusses des Südwestdeutschen Fußballverbands ab Montagnachmittag damit befassen, wie sich die beiden Landesligen und die vier Bezirksligen des Verbands zusammensetzen. Bei beiden Spielklassen ist die Nahe-Region mit ihren Fußballkreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach betroffen.