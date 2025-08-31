Viel haben die Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied richtig gemacht, doch die Präzision beim Vorbereiten von Chancen fehlte im Repertoire. Deshalb spielte das Team nur 1:1 gegen den SV Hermersberg.

Da war mehr drin für die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in der Fußball-Landesliga. Beim 1:1 (1:1) gegen den SV Hermersberg dominierten die Gastgeber vor allem in der zweiten Hälfte, belohnten sich aber nicht mit einem Dreier.

„Wir haben unsere bisher beste Saisonleistung gezeigt“, sagte SGM-Trainer Jens Bohr. Die Meisenheimer agierten hinten konsequent und spielten sich immer wieder sehenswert nach vorne. Viel lief über die Flügel. Doch das Manko waren gar nicht mal vergebene Chancen, sondern der Schritt davor. Der letzte Pass in die Spitze fehlte, oder nach Durchbrüchen auf den Flügeln die passgenaue Hereingabe. Und so schafften es die Gastgeber nicht, ihre Überlegenheit und ihre gute Vorstellung auch adäquat umzumünzen.

„Ein Treffer für die Rubrik Kacktor des Jahres.“

Jens Bohr

Bereits nach elf Minuten waren die Hermersberger in Führung gegangen. Nach einem schönen Ball hinter die Kette fanden die beiden SGM-Innenverteidiger Pascal Mohr und Mika Maurer nicht mehr den richtigen Zugriff zu Robin Petry, der alleine auf Torwart Johannes Körner zulief und einschob. „Nicht wirklich gut von uns, aber auch richtig stark vom Gegner gemacht“, erläuterte Bohr.

Der Ausgleich fiel in Minute 33, und nicht durch einen der vielen fußballerischen Ansätze, sondern in einer Pressingsituation etwas glücklich. Der Keeper der Gäste spielte einen Mitspieler an, der von Laurenz Fach attackiert wurde. Der Schuss nach vorne prallte von Fach per Bogenlampe über den Torwart ins lange Eck. „Ein Treffer für die Rubrik Kacktor des Jahres“, sagte Bohr. Aber gerade solche Treffer helfen natürlich, wenn aus dem Spiel heraus trotz Überlegenheit nichts geht.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Wurdel, P. Mohr (89. Seng), Maurer, Hautz (79. Hill) – Höft, Bock – Fach, Tiedtke, Praß (62. Rodriguez) – Giselbrecht.

So geht’s weiter: im Verbandspokal am Mittwoch, 19.30 Uhr, beim SV Gimbsheim, und in der Landesliga am Samstag, 17 Uhr, bei der TSG Trippstadt.