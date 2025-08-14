Beide haben bisher auswärts gewonnen und zu Hause verloren. Hält die Serie, darf sich der TuS Hackenheim im Derby der Landesliga über einen Auswärtssieg bei der SG Meisenheim freuen.

Ein bisschen verblasst im Schatten des großen Verbandsliga-Derbys in Hüffelsheim das lokale Duell in der Fußball-Landesliga. Doch auch die Partie zwischen der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und dem TuS Hackenheim hat einiges zu bieten. Anstoß ist am Freitag um 19.30 Uhr in Desloch. „Beide Teams bewegen sich auf Augenhöhe, viel wird von der Tagesform abhängen“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr und erwartet eine spannende Angelegenheit.

Beide Teams trafen schon vor drei Wochen im Verbandspokal aufeinander, die Meisenheimer siegten in Hackenheim mit 3:0. „Wir hatten keinen Zugriff, haben das aber schon in Hinterweidenthal viel besser gemacht, und auch das Spiel gegen den SC Hauenstein war gut. Wir sind auf einem guten Weg“, sagt TuS-Trainer Tim Hulsey und fügt an: „Wenn wir den Weg weitergehen, wird es auch am Freitag eklig, gegen uns zu spielen.“

Bohr weiß um diesen Umstand. „Die Hackenheimer werden uns sicher nicht erneut den Gefallen tun, solche individuellen Fehler zu machen wie im Pokalspiel“, sagt er und fügt an: „Es wird für uns erneut darum gehen, dass wir Pierre Merkel, den die Hackenheimer suchen, aus dem Spiel nehmen.“ Just beim Pokalspiel verletzte sich in Maurizio Lörsch ein Schlüsselspieler der Meisenheimer. Er versuchte es anschließend mehrfach, doch nun wurde entschieden, dass er eine längere Pause einlegen muss. Die Meisenheimer haben aber einige Alternativen, so rückte zuletzt Marc-André Schneider zweimal in die Viererkette. Das dürfte auch am Freitag die erste Option sein. In der Offensive verabschiedete sich Timon Edinger zwar in den Urlaub, doch Joshua Rodriguez ist wieder dabei, sodass es genug personelle Möglichkeiten gibt.

Bei den Hackenheimern schlägt die Stunde von Kapitän Chris Menger, der nach einer Roten Karte in der alten Saison die ersten beiden Spiele aussetzen musste. Gut möglich, dass er gleich startet, zumal es in Hulseys Kader noch ein paar Fragezeichen gibt, die sich erst kurz vor Spielbeginn auflösen. Allerdings betonte der Hackenheimer Coach mehrfach, wie gut ihm der Auftritt seines Teams trotz der Niederlage gegen die Hauensteiner gefallen hat. „Ich habe mir das Spiel noch einmal angeschaut, die Abstände waren etwas groß zwischen den Mannschaftsteilen, das wollen wir anpassen. Deshalb hätten wir aber nicht verlieren müssen. Das lag einzig an den vergebenen Torchancen“, erläutert Hulsey.

Bei den Meisenheimern befindet sich seit Wochen Laurenz Fach in Topform. „Das stimmt, für mich wandelt er aber manchmal zwischen Genie und Wahnsinn. Wenn er aber seine Konzentration im Griff hat, dann ist sein Rundum-Paket richtig gut, zumal aktuell auch sein Selbstvertrauen groß ist “, sagt Bohr. Fach liegen auch die Hackenheimer, im Pokalspiel gehörte er zu den Torschützen.