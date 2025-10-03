Meffert-Nachfolger steht fest Ex-Trainer Krick ist neuer Eintracht-Präsident 03.10.2025, 11:16 Uhr

i Sie leiten ab sofort die Geschicke der SG Eintracht Bad Kreuznach: Jugendleiter Aleksandar Kuzmanovski (von links), die Vizepräsidenten Karsten Theis und Oliver Holste sowie Präsident Patrick Krick und Schatzmeister Holger Konrad. Kathrin Breivogel

Bei Eintracht Bad Kreuznach hat es einen Führungswechsel gegeben. Das Spiel am Sonntag gegen den SV Morlautern wird das erste unter dem neuen Präsidenten Patrick Krick sein.

Wenn nicht jetzt, wann dann? So lautet die Frage mit Blick auf Eintracht Bad Kreuznach. Der Fußball-Verbandsligist wartet nach neun Spieltagen noch auf den ersten Sieg. Und von den nächsten sieben Partien finden fünf zu Hause statt. In den nächsten vier Spielen geht es zudem gegen Teams auf Augenhöhe und gegen alle drei Teams, die hinter der Eintracht stehen.







Artikel teilen

Artikel teilen