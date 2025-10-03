Bei Eintracht Bad Kreuznach hat es einen Führungswechsel gegeben. Das Spiel am Sonntag gegen den SV Morlautern wird das erste unter dem neuen Präsidenten Patrick Krick sein.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn nicht jetzt, wann dann? So lautet die Frage mit Blick auf Eintracht Bad Kreuznach. Der Fußball-Verbandsligist wartet nach neun Spieltagen noch auf den ersten Sieg. Und von den nächsten sieben Partien finden fünf zu Hause statt. In den nächsten vier Spielen geht es zudem gegen Teams auf Augenhöhe und gegen alle drei Teams, die hinter der Eintracht stehen.