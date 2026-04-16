Spitzenspiel in Desloch Es geht nicht um die Tabelle, sondern ums eigene Limit Olaf Paare 16.04.2026, 12:36 Uhr

i Möchte eine Steigerung seines Teams sehen: Jens Bohr, der Trainer der SG Meisenheim. Klaus Castor

Vor und nach dem Spiel pflegen die SG Meisenheim und der VfR Baumholder ein freundschaftliches Verhältnis. Während der 90 Minuten geht es in Desloch jedoch um wichtige Punkte an der Tabellenspitze der Landesliga.

Jens Bohr umschifft das Thema Tabelle geschickt. Das Heimspiel am Samstag um 17 Uhr gegen Tabellenführer VfR Baumholder ist ein Spitzenspiel der Fußball-Landesliga und vor allem die allerletzte Chance der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, ins Meisterschaftsrennen einzugreifen.







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