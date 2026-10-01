Heimserie der Eintracht Erstmals kreuzt ein Schwergewicht im Nahe-Stadion auf Olaf Paare 01.10.2026, 11:27 Uhr

i Entschlossen schreitet die SG Eintracht derzeit von Erfolg zu Erfolg und will am Samstag gegen Arminia Ludwigshafen den nächsten Heimdreier landen. Edgar Daudistel

Die Bad Kreuznacher Eintracht gehört zu den Überraschungsteams der Verbandsliga. Kann sie den Höhenflug gegen Oberliga-Absteiger Arminia Ludwigshafen fortsetzen?

Die Heimbilanz der SG Eintracht Bad Kreuznach ist makellos. Die vier Spiele im Nahe-Stadion endeten allesamt mit Siegen. Diese Serie soll nicht geschmälert werden, jeder Dreier in einer engen Fußball-Verbandsliga muss erst eingefahren werden, doch Fakt ist: Die vier Heimsiege gelangen gegen den FK Pirmasens II, Viktoria Herxheim, den VfR Grünstadt und den VfR Baumholder, die auf den Plätzen 13 bis 17 rangieren.







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