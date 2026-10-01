Die Bad Kreuznacher Eintracht gehört zu den Überraschungsteams der Verbandsliga. Kann sie den Höhenflug gegen Oberliga-Absteiger Arminia Ludwigshafen fortsetzen?
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Die Heimbilanz der SG Eintracht Bad Kreuznach ist makellos. Die vier Spiele im Nahe-Stadion endeten allesamt mit Siegen. Diese Serie soll nicht geschmälert werden, jeder Dreier in einer engen Fußball-Verbandsliga muss erst eingefahren werden, doch Fakt ist: Die vier Heimsiege gelangen gegen den FK Pirmasens II, Viktoria Herxheim, den VfR Grünstadt und den VfR Baumholder, die auf den Plätzen 13 bis 17 rangieren.