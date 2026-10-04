Es ist für einen Verbandsligisten ein ungewöhnlicher Schritt. Der Spielbetrieb der ersten Mannschaft der SG Hüffelsheim soll in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert werden. Am 23. Oktober haben die Mitglieder das Wort.
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Der 23. Oktober könnte sich für die SG Hüffelsheim als ein Meilenstein in ihrer Entwicklung erweisen. Der Verein hat an diesem Freitag zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Direkt an Tagesordnungspunkt zwei steht das Thema, das die Mitgliederversammlung erforderlich macht: Übertragung der Spielrechte der ersten Mannschaft in eine GmbH.