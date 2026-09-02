Interimstrainer? Neuer Cheftrainer? Trainer bis auf Abruf? Die Bezeichnung seiner Funktion ist Baris Yakut völlig egal. Er möchte im ersten Spiel als verantwortlicher Coach der SG Eintracht Bad Kreuznach einfach mit seinem Team abliefern.
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Noch ist völlig offen, wie es auf der Trainerbank von Eintracht Bad Kreuznach weitergeht. „Baris Yakut genießt unser absolutes Vertrauen. Er ist unser Trainer, bis es etwas Neues gibt“, sagt Mario Spreitzer, der Sportliche Leiter des Fußball-Verbandsligisten.