Heimspiel in Desloch Erneuter Wechsel im Tor der SG Meisenheim Olaf Paare 10.09.2026, 12:36 Uhr

i Sind in Desloch gefordert: Nico Praß (links) und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied erwarten den SC Idar-Oberstein II. Klaus Castor

Die erste spannende Frage wird beim Ausfüllen des Spielberichts beantwortet: Mit welchem Team kreuzt der SC Idar-Oberstein II in Desloch auf? Die SG Meisenheim ist auf alles vorbereitet.

Die Stimmungskurve bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied zeigt nach dem Überraschungscoup bei den zuvor ungeschlagenen Hermersbergern nach oben. Das Punktekonto in der Fußball-Landesliga soll sich auch weiter füllen, am besten mit drei Zählern, die am Samstag um 17 Uhr in Desloch eingefahren werden.







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