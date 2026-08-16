Die SG Hüffelsheim gibt sich keine Blöße und wirkt schon zu Saisonbeginn extrem stabil. Im dritten Verbandsliga-Spiel gibt sie der Partie zum dritten Mal in der zweiten Hälfte die entscheidende Richtung vor.
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Drei Auswärtsspiele in einer Woche musste die SG Hüffelsheim absolvieren. Es sprangen drei Siege mit insgesamt 15:3 Treffern heraus – das kann sich sehen lassen. Zumal die Hüffelsheimer mit dem 4:1 (1:1) beim SV Büchelberg ihre weiße Weste in der Fußball-Verbandsliga verteidigt haben.