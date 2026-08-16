SG Hüffelsheim siegt 4:1 Erneut gibt El-Haiwan dem Spiel eine Wendung Olaf Paare 16.08.2026, 19:33 Uhr

i In starker Verfassung: Mostafa El-Haiwan (rotes Trikot) trifft erneut für die SG Hüffelsheim. Stefan Ding

Die SG Hüffelsheim gibt sich keine Blöße und wirkt schon zu Saisonbeginn extrem stabil. Im dritten Verbandsliga-Spiel gibt sie der Partie zum dritten Mal in der zweiten Hälfte die entscheidende Richtung vor.

Drei Auswärtsspiele in einer Woche musste die SG Hüffelsheim absolvieren. Es sprangen drei Siege mit insgesamt 15:3 Treffern heraus – das kann sich sehen lassen. Zumal die Hüffelsheimer mit dem 4:1 (1:1) beim SV Büchelberg ihre weiße Weste in der Fußball-Verbandsliga verteidigt haben.







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