Nach einigen schwächeren Leistungen haben bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied mal wieder die Vorstellung und das Ergebnis gestimmt. So sprang ein souveräner Erfolg über den benachbarten TuS Bedesbach-Patersbach heraus.

Ja, ist denn in Meisenheim schon Fastnachtszeit im September? Dank des 3:0 (1:0)-Erfolgs über Aufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach verbucht die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in der Fußball-Landesliga elf Punkte mit einem Torverhältnis von 11:11.

Der Erfolg war mehr als verdient. „Die Jungs haben das richtig gut gemacht“, lobte SGM-Trainer Jens Bohr sein Team. Ihm gefiel vor allem die Kompaktheit, mit der die Meisenheimer dafür sorgten, dass die Bedesbacher nie wirklich gefährlich wurden. „Johannes Körner musste zwei, drei Bälle abfangen, das war es aber auch schon“, berichtete Bohr. Die stabile Defensive war auch ein Verdienst von Marc-André Schneider, der dieses Mal in der Innenverteidigung neben Hendrik Hautz zum Einsatz kam. „Marc-André hat sehr gut gespielt. Er hat deutlich gemacht, wie wichtig Erfahrung da hinten drin sein kann“, lobte Bohr.

Bohr freut sich über Giselbrechts Treffer

Nebenmann Hautz war sogar der Ausgangspunkt der Meisenheimer Führung. Der Innenverteidiger spielte einen langen Ball über die Abwehrkette der Gäste. Moritz Wurdel lief klasse ein, spitzelte den Ball am Torwart vorbei und vollendete. Der Treffer war auch deshalb so wichtig, weil er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel und die Gastgeber zuvor bereits einige Möglichkeiten vergeben hatten. Der Dosenöffner also.

Innerhalb von drei Minuten machte die SGM dann alles klar. Marc Giselbrecht blockte den Abschlag des TuS-Torwarts, er lief dem Ball hinterher und schob ihn über die Linie (60.). Kurz darauf schloss Nico Praß einen Konter zum 3:0 ab. „Vor allem das Tor für Marc hat mich gefreut. Ich messe ihn nicht an Toren, sondern beurteile seine Arbeit fürs Team, aber natürlich tut jedem Stürmer ein Tor gut“, sagte Bohr. Bereits im Heimspiel zuvor hatte eine vergleichbare Pressingsituation zu einem Treffer geführt.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Wurdel, Schneider, H. Hautz, Hill (72. Rodriguez) – Bock, Höft – Fach, Maurer (81. Edinger), Praß – Giselbrecht.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, in Rodenbach.