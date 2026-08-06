Winterbacher in Hermersberg Ergebnis ist egal, die Reaktion muss stimmen Olaf Paare 06.08.2026, 13:50 Uhr

i Torjäger Elias Pfenning (schwarzes Trikot) und der SV Winterbach wollen und müssen sich in Hermersberg steigern. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der Stachel der 0:7-Niederlage zum Auftakt sitzt tief. Der SV Winterbach möchte ihn in Hermersberg herausziehen, doch leicht wird das nicht.

Torben Scherer, der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Winterbach, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Ich habe verhältnismäßig lange gebraucht, um das 0:7 gegen den SV Rodenbach zu verdauen und zu verarbeiten“, gibt er zu. Doch mittlerweile liegt der Fokus wieder auf den nächsten Spielen, allen voran auf dem Auftritt am Sonntag um 15.







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