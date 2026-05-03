SGE sichert Klassenverbleib Erfolgsgarant Spreitzer kann auf Mallorca durchatmen Olaf Paare 03.05.2026, 19:18 Uhr

i Da kommt Freude auf: Die Eintracht-Spieler (von links) Sebastian Baumann, Deniz Darcan, Malik Schäfer und Jamal Willrich feiern einen Treffer und den Klassenverbleib. Edgar Daudistel

Deniz Darcan ist einfach nicht zu stoppen. Beim so wichtigen 4:0-Erfolg seiner SG Eintracht Bad Kreuznach gelang ihm erneut ein Dreierpack. Der Klassenverbleib ist sicher. Bleibt eigentlich nur noch die Frage nach Darcans Zukunft offen.

Mission erfüllt: Mario Spreitzer hat die SG Eintracht Bad Kreuznach zum Klassenverbleib in der Fußball-Verbandsliga geführt. Bereits vier Spieltage vor Schluss bedeutete der 4:0 (1:0)-Erfolg über den FK Pirmasens II die Rettung. „Wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht?







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