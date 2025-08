Mit einem Erfolgserlebnis, einem 2:1 (1:0)-Sieg über Oberliga-Absteiger Viktoria Herxheim, startete der SV Alemannia Waldalgesheim in die neue Runde der Fußball-Verbandsliga.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, vor allem aber mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist“, sagte SVA-Coach Elvir Melunovic und schob hinterher: „Die Einstellung hat von der ersten Minute an gestimmt, die Jungs wollten unbedingt gewinnen. Sie haben da angeknüpft, wo sie in der alten Saison aufgehört haben.“ Da waren die Alemannen Dritter geworden, nun wollen sie sich wieder oben festsetzen. Für den ersten Schritt in diese Richtung sorgte Ayaoui Atanley, der mit einem Heber zum 1:0 (25.) traf. Mahdi Mehnatgir (67.) erhöhte in seinem Premierenspiel nach Vorarbeit von Ben Grünewald. „Mahdi und auch Justin Padberg haben ihre Erfahrung eingebracht und gleich im ersten Spiel das gezeigt, was wir von ihnen erwarten“, lobte Melunovic die Zugänge, die schon Verbandsliga-Erfahrung mitbringen.

Turbulente Schlussphase

In Manel Goncalves brachte der SVA-Coach auch einen dritten Neuen. „Er hat viel Entwicklungspotenzial und es gut gemacht“, lobte der Trainer. Goncalves debütierte in der Dreier-Abwehrkette neben Padberg und Kapitän Daniel Braun, der nach langer Verletzungspause wieder Verbandsliga-Luft schnupperte. Kurzfristig hatten Konstantin Ludwig, der im Abschlusstraining umgeknickt war, und Tom Gürel, den Rückenprobleme plagen, passen müssen.

Gegen Spielende wurde es turbulent. Zunächst sah der Herxheimer Dani Thon, nachdem er zuvor eine Zeitstrafe abgebrummt hatte, die Gelb-Rote Karte (89.). In der siebten Minute der Nachspielzeit verkürzte der Gast durch einen Handelfmeter von Lennart Liebel. Danach war Schluss.

SVA Waldalgesheim: Juric – Padberg, Braun, Goncalves – Gänz, Shamshon – Atanley – Grünewald, Gräff – Mehnatgir (90. Ludwig), Pira (88. Buchner).

So geht’s weiter: am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Verbandspokal bei SVW Mainz, und in der Verbandsliga am Sonntag, 15.30 Uhr, in Marienborn.